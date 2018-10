Els Castellers de Figueres guanyen la primera jornada del Concurs de Castells

Els Castellers de Figueres van guanyar ahir la primera jornada del XXVII Concurs de Castells de Tarragona, celebrada a Torredembarra amb un total de 1.425 punts i 2 penalitzacions. A més, van completar la millor actuació de la seva història i van descarregar, per primera vegada, el 2de7. Amb el 5de7, el 7de7 i el 2de7, la colla de l'Alt Empordà va ser vencedora per davant dels Castellers de Castelldefels i els Castellers de l'Alt Maresme. La plaça del Castell de Torredembarra no va veure, com en la darrera edició, cap castell de 8. Malgrat tot, la diada va destacar per la quantitat de castells de set i mig completats -un total de 18-, amb el 2de7 com l'estructura més valorada.

De les tres edicions celebrades a Torredembarra, la d'ahir va ser la que menys caigudes va tenir: es van alçar un total de 43 castells, sense comptar amb els pilars de comiat, dels quals 4 no es van completar. El cap de setmana vinent se celebrarà la segona jornada del concurs a la Tarraco Arena.