Crítiques a Zuckerberg per no assistir a una sessió sobre «fake news»

Un grup de pressió polític va protestar ahir davant del Parlament britànic perquè el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no es va presentar a una jornada sobre «fake news» a la comissió de Cultura Mediàtica, Digital i Esports a Londres. Per fer evident el seu malestar, un dels manifestants es va presentar amb una gran màscara que representava la cara de Zuckerberg, com si fos un capgròs.