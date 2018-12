La nau «Insight» comença a produir la seva pròpia energia al planeta Mart

La nau Insight de la NASA ha enviat senyals a la Terra indicant que els seus panells solars estan oberts i que recullen llum solar a la superfície marciana. L'orbitador Mars Odyssey de la NASA va transmetre els senyals corresponents a aquesta fita, que es van rebre a la Terra aproximadament a les 01.30 GMT del passat dimarts. El desplegament de la matriu solar garanteix que la nau pugui recarregar les bateries cada dia.

Odyssey també va transmetre un parell d'imatges que mostren el lloc d'aterratge d' Insight. La Càmera d'Implementació d'Instruments (IDC), situada en el braç robòtic del vehicle d'aterratge Insight de la NASA, va prendre la fotografia de la superfície marciana poc després de l'aterratge. La coberta transparent per a la pols de la càmera encara està encesa en aquesta imatge, per evitar que les partícules aixecades durant l'aterratge s'assentin en la lent de la càmera.

Els panells solars bessons d' Insight tenen 7 peus (2,2 metres) d'ample; quan estan oberts, tot el mòdul d'aterratge té aproximadament la mida d'un gran cotxe convertible de la dècada de 1960.

Mart té una llum solar més feble que la Terra perquè està molt més lluny del Sol. Però el mòdul d'aterratge no en necessita gaire per operar: els panells proporcionen de 600 a 700 watts en un dia clar, suficient per alimentar una liquadora domèstica i molt per mantenir els seus instruments dirigint la ciència al Planeta Vermell. Fins i tot quan la pols cobreix els panells, cosa que és probable que passi amb freqüència a Mart, haurien de poder proporcionar almenys de 200 a 300 watts.

Els panells estan inspirats en els utilitzats amb l'aterrador Phoenix, encara que els d' Insight són una mica més grans per proporcionar més potència i augmentar la seva resistència estructural. Aquests canvis van ser necessaris per donar suport a les operacions durant un any complet a Mart (dos anys terrestres).



Els plans de la missió

En els propers dies, l'equip de la missió desplegarà el braç robòtic d' Insight i farà servir la càmera adjunta per fer fotos del sòl perquè els enginyers puguin decidir on col·locar els instruments científics de la nau espacial. Passaran de dos a tres mesos abans que aquests instruments s'implementin completament i enviïn dades. Mentrestant, Insight utilitzarà els seus sensors meteorològics i magnetòmetre per prendre lectures del seu lloc d'aterratge a Elysium Planitia, la seva nova llar a Mart.

Insight, que en anglès significa «visió interna», i que és l'acrònim d'«Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport», té per objectiu perforar i estudiar l'interior del planeta vermell.