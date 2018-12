Música Antiga de Girona recupera Gònima, Gaz i Juncà

L'Auditori de la Mercè acollirà diumenge (19 h) un concert del grup Música Antiga de Girona, que actua amb instruments d'època, i que en aquesta ocasió oferirà un repertori d'obres dels segles XVII i XVII recuperades dels arxius de la Catedral sota el títol Música de les 40 hores.

Jaume Pinyol, ànima de Música Antiga, ha explicat que es tracta d'obres escrites pels mestres de capella de la Catedral Gònima, Gaz i Juncà. Les «40 hores» era una devoció imposada per Felip IV que s'havia de fer cada any, el Dijous Sant, i que s'acompanyava de música. El concert s'enregistrarà per si s'escau editar un disc.