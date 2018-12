Prohibit no tocar en una exposició de matemàtiques

El Museu de les Matemàtiques de Catalunya ha ocupat les sales de la Casa de Cultura de Girona amb l'exposició Experiències matemàtiques, on està prohibit no tocar i es convida el públic a jugar amb tot de ginys i instal·lacions que sorprenen amb fenòmens físics que no sempre responen com esperem.

La mostra, inaugurada ahir, s'adreça tant a alumnes de primària i secundària com a qualsevol persona interessada en el tema, per tant, és oberta a tots els públics. Una de les novetats és que fins i tot hi ha algun mòdul adreçat a infantil. Gairebé tots els materials han estat construïts pel MMACA, tenen caràcter manipulatiu i lúdic, amb diferents nivells de dificultat, pensats per oferir ocasions de discussió.