Set tirades

Comentem avui, de manera monogràfica, el que ja s'està imposant en les ballades de sardanes, de fer-la cadascuna amb 7 tiratges.

En aquest darrers anys s'ha anat imposant el ballar la sardana de 7 tirades. Tradicionalment, les sardanes tenen10 tirades: 2 curts, 2 llargs, 2 curts, 2 llargs, contrapunt llargs i contrapunt llargs, en total 10 que s'anaven repetint.

Amb el sistema de 7 tirades es fa 2 curts, 2 llargs, 1 curt, 1 llarg, i contrapunt i llargs.

En una audició normal s'interpretaven 6 sardanes, fent-les de 7 tirades la cobla en toca 9.

O sigui, es toquen més sardanes, el que significa més presència de compositors i obres, no són tan repetitives vers els dansaires i els músics no es cansen tant.

En definitiva, és una millora en tots els aspectes respecte al ball.

Hem fet una enquesta amb sardanistes, entitats, colles i cobles i el 80% estan a favor de la de 7 tirades, alguns amb algun matís.

Algunes persones ens han fet un comentari sobre el seu punt de vista, com els oferim tot seguit.

La cobla Nova del Vallès



Sense cap mena de dubte 7 tirades.

Ben bé deu fer més de 4 anys que no hem fet cap sardana de 10, i nosaltres fem el que el client ens demana.

Fins i tot la gent més reticent quan proven les audicions de 7 tirades ja no canvien, pot influir l'edat.

Amics de la Sardana

de la Bisbal



La nostra entitat, els Amics de la Sardana de La Bisbal i Comarca, vam sotmetre el tema a votació, i vam escollir continuar fent les sardanes de 10 tirades.



Entitat sardanista

sant Cugat



Nosaltres preferim sardanes de 7 tirades. La gent jove de la nostra ciutat també les prefereix de 7 tirades. Hi ha dues raons fonamentals: 1) La cobla toca més sardanes en una ballada, amb la qual cosa sentim més peces i hi ha més varietat. 2) Acabem amb dues tirades de llargs, la qual cosa és molt més suportable que acabar amb 4 de llargs.

Es ballen més bé perquè no et canses tant. La prova és que les sardanes de concurs són de 7 tirades i les de colles improvisades també.

Per altra banda, també té aspectes no tan positius (pels compositors és millor) però les entitats hem de pagar més drets d'autor. Nosaltres ara sempre les fem de 7 tirades.



Cobla La Flama

de Farners



Parlant-ho amb els companys haig de dir que trobem que les audicions de sardanes de 10 potser passen més ràpid però per contra potser no hi ha tanta possibilitat de variar el repertori i al mateix temps poder combinar diversos compositors. En canvi, les audicions de 7 tirades potser al final es fan més llargues, però una cosa que potser les fa prou atractives és l'oportunitat de variar repertori, i així poder combinar repertori més clàssic amb un de més popular.



Sardanistes de Celrà



De moment preferim les de deu tirades, això no vol dir que en qualsevol moment ens passem a les set tirades.



Cobla: Berga Jove



Les preferim de 7 tirades ja que l'audició queda més dinàmica, podem fer més sardanes diferents, ja que normalment si fem audició de 10 tirades fem 6 sardanes i si l'audició és de 7 tirades, fem 9 sardanes.



Cobla Montgrins



En la meva opinió, el problema no son les tirades, sinó les condicions en les que moltes vegades les hem de tocar.



Reus Jove



Per mi, sense cap dubte, de 7 tirades. Hem de partir de la base que la sardana com a dansa és una forma musical que consta de dues parts. Els curts i els llargs. En realitat la resta són simples repeticions per al gaudi del ballador.

Històricament les sardanes tenien tiratges molt més curts i d'aquí les 10 tirades.

Avui dia la tirada de curts i llargs, amb el pas de les dècades, s'ha anat allargant.

Amb 7 tirades hi ha molta més varietat. 9 sardanes vol dir que qui escolta sent 9 estils i 9 compositors.

Per al qui balla també, perquè si ens fixem les primeres tirades no les balla massa gent i compten les 3 primeres.

Avui dia els tiratges sovint ja estan anunciats al programa o a la pissarra del repertori.

La gent també s'ha fet gran i es cansen. Amb 7 tirades aguanten millor.

És poden executar sardanes més difícils i de més resistència o que cansen molt. Sovint això fa que certes sardanes no es programen mai en forma de 10 tirades.

Les 7 tirades estan avançant a passos de gegant i cada dia estan més implementades arreu del territori. La comissió d'aplecs gironins, que de moment han optat per mantenir l'obligació de les 10 tirades.



Santi Ferrer:

presonalment

de palamós



Soc partidari de les sardanes de 7 tirades, pels següents motius:

1) Més varietat musical pels que assisteixen a les audicions i ballades.

2) Els músics també ho agraeixen pels llavis.

3) Pel públic no sardanista també dona més varietat musical.

4) Els sardanistes es posen abans a ballar, en canvi, amb les de deu tirades no es comencen a posar la majoria fins la tercera o quarta tirada.

De fet, l'Agrupació Sardanista Costa Brava, ja vàrem començar el 2017 a fer algunes de les 22 audicions de set tirades i les 22 del 2018 han estat totes de set tirades. De moment encara no he aconseguit que l'aplec passi a ser de set tirades i segueix de deu, però... les coses han d'anar poc a poc.

Felicitats per aquestes iniciatives, siguin quines siguin els resultats.



Cobla Baix Llobregat



Preferim les sardanes de 7 tirades, la ballada es mes variada i els balladors aprofiten mes les sardanes.



Casal Tarragoní:

Joan Grau



A la consulta que ens feu, sobre què preferim: sardanes de 7 o de 10 tirades, a Tarragona fa molts anys que totes les ballades que programem, tant nosaltres com el Casal Tarragoní, són de 7 tirades. Per moltes i prou conegudes raons, que segurament no cal repetir.. Definitivament: 7 tirades.



Biel Castelló.

La Principal de la Bisbal



Més varietat d'autors i menys repetitiu l'espectacle. 7 tirades.



Colla Sardanista

Rosa de Reus



Som absolutament defensors de les 7 tirades, que posem en pràctica des de 1986.



Cobla Foment

del Montgrí



Tots dos formats tenen pros i contres, ens és indiferent. A poder escollir, 8 sardanes de 7 tirades.



Agrupació

sardanista Ripoll



Sobre l'assumpte de les tirades de les sardanes, l'any passat a l'Aplec de Ripoll vàrem fer una enquesta sobre aquest tema, el resultat de la mateixa sobre els que hi havien a l'Aplec va ser:

231 vots a 7 tirades = 85%, 36 vots a 10 tirades = 13%, 2 vots en blanc = 1%, 1 vot amb una barreja de tirades = 1%

Davant d'aquest resultat, enguany a l'Aplec de Ripoll totes les sardanes s'han interpretat de 7 tirades. És l'opinió de la majoria a l'aplec de Ripoll i de la nostra entitat.