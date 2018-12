Catalanes, musulmanes i amb moltes coses a dir

'activista social i diputada d'ERC Najat Driouech va defensar ahir des de Girona el paper que han tingut les dones musulmanes immigrades a Catalunya, que, exercint un «paper molt actiu però silenciat», han contribuït «de forma important i positiva» en el que és avui la figura de la dona musulmana en la societat catalana. Driouech va reivindicar la tasca «ingent» d'aquestes dones, que lluitant contra una doble discriminació -el patriarcat i la imatge que ofereixen de les dones musulmanes alguns mitjans de comunicació- han aconseguit que les seves filles, catalanes i musulmanes, tinguin un paper cada cop més actiu en la societat catalana. Tant, que fins i tot una d'elles, la pròpia Driouech, és diputada al Parlament sense haver renunciat a portar vel. L'acte, organitzat pel Jovent Republicà de les comarques gironines, es va celebrar a l'Espai Marfà en motiu de la celebració del Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Driouech destaca la «feina silenciada» que durant anys han fet aquestes mares, acompanyades per la societat i la comunitat educativa, que «en tot moment ens han intentat transmetre el dret a la llibertat individual i el respecte a la diferència». Una diferència que, segons la diputada republicana, no ha de ser necessàriament negativa, sinó que també pot suposar una aportació positiva. «La diferència ha de sumar, no restar», assenyala.

Driouech va recordar que moltes d'aquestes dones van migrar a Catalunya des dels seus països d'origen per necessitats econòmiques. Moltes d'elles procedien de zones rurals, no sabien llegir ni escriure i no havien estat mai escolaritzades. Això feia que elles mateixes no poguessin llegir, informar-se i aprendre sobre la seva pròpia religió, de manera que quan van arribar a Catalunya els van faltar eines per desmuntar la imatge que van començar a construir els mitjans de comunicació sobre elles. I de fet, posa com a exemple la seva pròpia mare, que va arribar a Catalunya amb 30 anys i quatre fills per tirar endavant. «Quan va començar a treballar netejant cases per poder-nos donar uns estudis, la gent li preguntava per què portava el mocador», recorda Driouech. Una pregunta a la qual no s'havia hagut d'enfrontar mai fins aleshores i a la qual, per problemes idiomàtics però també perquè la seva prioritat era inserir-se en la societat catalana més que no pas donar explicacions sobre la seva religió, responia dient: «Perquè sóc una dona casada». «Això va ser un error que va cometre ella i moltes altres dones musulmanes, perquè van posar el focus sobre els homes», lamenta.

Les coses, però, han anat canviant amb els anys, i les seves filles, majoritàriament nascudes o educades a Catalunya, sí que són capaces de reivindicar el seu paper. Com a dones, com a catalanes i com a musulmanes. «Ja n'hi ha prou que d'altres parlin en el nostre nom, prou que ens cataloguin. Nosaltres no som ni volem ser una societat a part, som dones catalanes amb una diferència particular, que és que som musulmanes», subratlla Driouech. I, de fet, defensa que també existeix el feminisme dins l'Islam, tot prenent com a referència la professora Dolors Bramon. «Hi ha hagut grans figures de dones que han tingut un paper molt actiu en la història arabomusulmana, però que malauradament la història ha passat per sobre d'elles», assenyala.