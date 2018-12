«El màgic d'Oz» és el film més influent de tots els temps, segons un estudi

El màgic d'Oz (1939), seguida d' Star Wars (1977) i Psicosi (1960), són les pel·lícules més influents de tots els temps, segons un estudi publicat a la revista d'accés obert Applied Network Science. Investigadors de la Universitat de Torí (Itàlia) van calcular una puntuació d'influència de 47.000 pel·lícules que figuren en IMDb (la base de dades de pel·lícules a Internet). La puntuació es va basar en la quantitat de referències a cada cinta en pel·lícules posteriors. Els autors de l'estudi van descobrir que els 20 films més influents es van produir abans de 1980 i la majoria d'ells, als Estats Units.

«Proposem un mètode alternatiu a les recaptacions en taquilla, que es veuen afectades per factors que van més enllà de la qualitat de la pel·lícula, com la publicitat i la distribució, i les revisions, que en última instància són subjectives, per analitzar l'èxit d'una pel·lícula», assenyala l'autor principal, el doctor Livi Bioglio. «Hem desenvolupat un algoritme que utilitza les referències entre les pel·lícules com una mesura de l'èxit, i que també es pot utilitzar per avaluar la carrera de directors, actors i actrius, en considerar la seva participació en les pel·lícules amb major puntuació», afegeix.

Aplicant l'algoritme als directors, els cinc homes acreditats per El Màgic d'Oz es troben entre els vuit primers, amb Alfred Hitchcock, Steven Spielberg i Stanley Kubrick classificats en tercera posició, cinquè i sisè, respectivament. Pel que fa als autors, van utilitzar un altre enfocament per eliminar el biaix de les pel·lícules antigues, que, pel fet que es van produir abans, poden influir en més nombre de pel·lícules posteriors: Alfred Hitchcock, Steven Spielberg i Brian De Palma van ocupar els primers llocs.



Els actors més influents

Quan s'aplica als actors, l'algoritme va classificar a Samuel L. Jackson, Clint Eastwood i Tom Cruise entre els tres primers. Els autors van notar un fort biaix de gènere cap als actors masculins; ja que l'única dona situada entre les deu primeres posicions va ser Lois Maxwell, qui va interpretar el paper recurrent de Miss Moneypenny a la saga de James Bond.

El doctor Bioglio assenyala que «les puntuacions de les millors actrius tendeixen a ser més baixes en comparació dels seus col·legues masculins». «Les úniques excepcions van ser les pel·lícules musicals en què els resultats mostren una moderada igualtat de gènere i les pel·lícules produïdes a Suècia, on les actrius van obtenir millors classificacions en comparació amb els homes», indica.

Per calcular la puntuació d'influència de les 47.000 pel·lícules investigades en aquest estudi, els autors van tractar les pel·lícules com nodes en una xarxa i van mesurar el nombre de connexions que cada pel·lícula té amb altres films i la influència de les pel·lícules connectades a ella. Ja s'han aplicat mètodes similars de ciència en xarxa per mesurar l'impacte del treball en altres camps, com les publicacions científiques.