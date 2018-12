El telescopi Hubble descobreix milers de cúmuls estel·lars

El telescopi espacial Hubble ha permès realitzar un cens exhaustiu de 22.426 cúmuls estel·lars globulars dispersos entre galàxies a través de 300 milions d'anys llum. L'estudi, publicat a The Astrophysical Journal, permetrà als astrònoms usar el camp del cúmul globular per mapejar la distribució de matèria i matèria fosca en el cúmul de galàxies Coma, que conté més de 1.000 galàxies aglomerades.

Atès que els cúmuls globulars són molt més petits que les galàxies senceres, i molt més abundants, són un millor indicador de com l'estructura de l'espai està distorsionada per la gravetat del cúmul de Coma. De fet, Coma és un dels primers indrets on es va considerar que les anomalies gravitacionals observades són indicatives d'una gran quantitat de massa invisible en l'univers, que després es cridaria «matèria fosca».

Els cúmuls d'estrelles globulars són illes amb forma de globus de neu de diversos centenars de milers d'estrelles antigues. Són part integral del naixement i creixement d'una galàxia. Uns 150 cúmuls globulars envolten la Via Làctia i, en contenir les estrelles més antigues de l'univers, van estar presents en els primers temps de formació.