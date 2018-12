Alfred d´OT fa una ´retirada espiritual´ a l´Escala després de trencar amb Amaia

Alfred, un dels participants en l'edició d'Operación Triunfo de l'any passat, ha participat els últims dies en una retirada espiritual a l'Escala organitzada per la professsora de ioga Xuan Lan. Una activitat que arriba pocs dies després que es fes públic el trencament de la relació sentimental que mantenia amb Amaia, guanyadora del popular concurs televisiu. La mediàtica parella, que va representar Espanya en el darrer Festival d'Eurovisió, ha omplert en els últims dies pàgines de les revistes del cor i minuts de programes televisius. Aliè al rebombori mediàtic i poc abans d'afrontar el llançament del seu primer disc, Alfred es va refugiar l'Hostal Empúries i el seu entorn, amb un grup de persones que participaven en aquesta retirada de quatre dies.





El mateix Alfred ho explicava a les seves xarxes socials: "No s'ha de perdre mai de vista al nostre jo interior. Han estat uns dies de pau, amor i reflexió que necessitava per agafar forces per tot el que ha de venir ve. Gràcies @xuanlanyoga i a @hostalempuries. El meu esperit està preparat per tot el que comportarà 1016 ". Ha estat un plaer compartir amb tu aquests dies de recés de ioga i meditació. Namaste @alfredgarcia ", ha escrit ella al costat de diverses fotos que ha compartit d'aquests dies que han passat al municipi de l'Escala."Aquest retir ha estat un regal. M'ha encantat passar aquests moments de meditació a la platja, pràctiques de asanes, xerrades, tardes de cinema, rialles i sopars delicioses. Gràcies a tots per venir gaudir d'aquests quatre dies de pau, harmonia, ioga, ensenyament i bon humor en aquest lloc màgic de la Costa Brava. Gaudiu el ioga i el llibre. Fins aviat !!! Namaste ", ha dit Xuan Lan.