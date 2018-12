La beguda cremagreixos de moda recomanada per abans dels àpats de Nadal

Estem en època de grans àpats. Es Nadal. Dates en què tots ens reunirem amb les famílies i amb els amics al voltant d'una taula en la qual sempre hi ha dues coses: menjar abundant i alcohol. I cap de les dues coses és bona o aconsellable si el que vols és perdre pes i començar l'any amb una figura estilitzada i amb una salut de ferro. Llavors què podem fer per evitar tots aquests afartaments? A més de controlar el que menges, intentar beure el mínim d'alcohol possible i optar sempre pel menjar real pots afegir a la teva dieta habitual una beguda que molts nutricionistes estan començant a recomanar i que ajudarà al fet que puguis cremar greixos: l'aigua calenta. Com sona. Aquesta beguda té propietats saciants i en els últims mesos s'ha posat molt de moda.

Més enllà que la puguis combinar amb te o amb un altre tipus d'infusions com la camamilla, l'aigua calenta està molt recomanada per a saciar-te i per evitar que s'acumulin greixos en l'estómac. Recorda, això sí, que si decideixes prendre-la amb algun tipus d'herba, aquesta pot tenir altres característiques que facin que es "dilueixin" les propietats de la "poció aprimant": si per exemple et beus una camamilla, hauràs "matat" la capacitat saciant de l'aigua calenta. Aquesta infusió et revitalitzarà l'estómac i farà que tinguis més gana.