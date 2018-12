Albert Pla, Joel Joan i Joan Dausà, «plats forts» al Teatre de Bescanó

El Teatre de Bescanó estrenarà el 2019 amb una programació que inclou 20 espectacles, entre els quals hi ha Albert Pla, l'obra Escape Room, de Joel Joan i Hèctor Claramunt, i La gallina dels ous d'or, de la companyia Zum Zum Teatre, que l'any passat va rebre els premis Feten i Drac d'Or.

Com a novetat d'enguany, el Teatre impulsarà la campanya Becan9, amb 450 entrades a 9 euros que s'oferiran en nou dels espectacles. A més, en dos dels espectacles infantils hi haurà 50 entrades per a cadascun a sis euros. Set restaurants i bars s'implicaran també en la campanya, amb descomptes del 9% en els preus dels menús per als comensals que vagin al Teatre de Bescanó. Aquesta promoció substitueix el Qui no corre vola i l'objectiu, expliquen els organitzadors, «és acostar encara més la cultura a la població».

D'altra banda, una altra novetat és que a partir del proper mes de gener les actuacions del vespre s'avançaran fins a dos quarts de nou del vespre, per tal de seguir un horari més europeu.

La nova temporada arrencarà el 20 de gener amb Miedo, el darrer espectacle d'Albert Pla. El dia 25 serà el torn de Toni Moog i el seu humor transgressor, mentre que el dia 27 arribarà La gallina dels ous d'or.

A continuació arribarà Epodermis, de la companyia David Planas, que es podrà veure el 2 de febrer. Una altra obra destacada serà Escape Room, de Joel Joan, que tindrà tres sesions entre el 9 i el 10 de febrer. El 17 de febrer arribarà l'espectacle BR2, de la companyia Brodas Bros, i el dia 24 Le Croupier presentarà La Festé.

El dia 2 de març es podrà veure El Brindis, de La Gàrgola, i un altre plat fort arribarà el 3 de març de la mà de Joan Dausà. Sapiens, dirigida per Sergi Belbel, es representarà el 9 de març, i el 10 de març actuarà el Paula Valls Trio. Més endavant actuaran també Els Xiula (17 de març), Laponia (23 de març), Joan Reig (31 de març), Pau Alabajos (7 d'abril), Ovelles, de Carmen Marfà i Yago Alonso (13 d'abril), Quim Masferrer (27 i 28 d'abril), El Pot Petit (5 de maig), L'Electe, de WC Teatre (11 de maig), i l'espectacle Íntimament Llach (el dia 19).