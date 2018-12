La Caixa reivindica el llegat del seu fundador, Francesc Moragas

El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, va reivindicar ahir el llegat de Francesc Moragas amb motiu del 150 aniversari del naixement del fundador de l'entitat bancària. Fainé va obrir els actes commemoratius dedicats a Moragas amb una conferència magistral dedicada al fundador de La Caixa en la qual va destacar que Moragas va ser una figura «clau» tant per a l'entitat com per al país.

Nascut a Barcelona el 1868, Moragas va fundar el 1904 la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, La Caixa, amb l'objectiu d'estimular l'estalvi, dignificar la vellesa, erradicar malalties i oferir un futur millor a les classes treballadores i als més necessitats, va recordar Fainé.

I és que a principis del segle XX, en concret el 1902, hi va haver una vaga general per reclamar millores laborals que va ser reprimida i va causar morts i ferits. Un sector de l'empresariat, amb Moragas al capdavant, va fer una crida a recaptar diners per als familiars de les víctimes i l'excedent d'aquella iniciativa es va destinar a crear una caixa de pensions.

Fill d'una família de notaris i lletrats, Moragas va ser advocat i des de jove va tenir la inquietud d'entendre i millorar el món. «Soc l'home més ambiciós del món: com que no tinc necessitats, he fet meves totes les dels altres», deia Moragas, segons va recordar Fainé.

Fainé va subratllar que Moragas va ser un pioner, un humanista i un «home d'acció», encara que va destacar que principalment va ser un «home de reflexió» i de «fortes conviccions».



«Prudent però atrevit»

«Es movia sense fer soroll i amb prudència, però era atrevit en els projectes i en el saber fer, ja que les seves idees es plasmaven en fets concrets», va assegurar Fainé, que va concloure que el llegat de Moragas entronca amb el que és avui la Fundació Bancària La Caixa.

«La transformació de La Caixa al llarg de més d'un segle s'ha fet conservant l'essència, els valors, la cultura organitzativa i, per descomptat, el compromís amb la societat, les persones, la cultura, l'educació i la ciència», va afegir Fainé. És per això que es va mostrar confiat que la memòria de tot el que va fer Moragas i dels qui van prendre el seu relleu al capdavant de La Caixa «ens ajudi a poder continuar construint aquesta gran institució que avui és i representa La Caixa».

L'acte va omplir l'auditori de l'entitat financera i va reunir personalitats de diversos àmbits de la societat civil catalana, entre ells l'expresident de La Caixa Josep Vilarasau. «Si Moragas visqués avui seria un emprenedor amb sentit social», va dir Fainé, que va definir el fundador de La Caixa com un «líder transformador» i «un innovador».

Amb motiu d'aquesta efemèride, s'ha organitzat també una exposició dedicada al mateix Moragas en els serveis centrals de La Caixa que porta per títol L'home darrere l'ànima.

D'altra banda, la conferència d'ahir va estar precedida per una lectura teatralitzada basada en el text que Josep Pla va escriure sobre Moragas.