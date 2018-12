Van sortir «totes» molt indignades a l'escenari, cadascuna amb el seu instrument i disposades a «vèncer el pols a l'amor, el gran negoci, una trampa, una estafa, una utopia de la qual ningú se salva». I es que el quintet de Clara Peya ha decidit lluitar contra l'«amor romàntic», aquest ideal implantat en format de Príncep Blau per la multinacional Disney i que sosté tot el «sistema aquest», un sistema que l'artista vol combatre amb cançons que ara sonen amb duresa, rapejades, i després sonen delicades, amb la veu lírica de Magalí Sare, la soprano del Quartet Melt. Això és Estómac, el nou disc de la pianista de Palafrugell.

Peya i el seu quintet han creat un artefacte sonor espectacular que fon el jazz, el pop i l'electrònica, i que sembla tenir llicència de Radiohead per experimentar amb els sons, amb una formació molt singular de dues bateries, un baix i teclats, tots ells subordinats al piano clàssic de Clara Peya, que marca la base melòdica dels temes, però també els adorna amb preciosismes a discreció.

Un nou so, una nova estètica d'una generació que mentre feia el disc parlava de canviar el món, sense amagar un feminisme militant que també abracen els mascles de la banda: «follar sense posseir, l'amor romàntic ha quedat petit», canta Vic Moliner, que creu que vivim en un «sistema devastador que transmet malalties socials entorn de la família tradicional».

Una platea del Teatre de Salt còmplice va ser testimoni de «les veus silenciades», com va denunciar Adama, una jove de l'Espai Antiracista de Girona i Salt a la qual es va cedir uns minuts el micròfon per denunciar el «racisme institucional», la «segregació escolar», les «persecucions policials», i convocar el proper dia 6 a Girona a una contramanifestació (9.30 hores, a Correus) per fer front a la que ha convocat l'«extrema dreta de Vox».

Molta música, molt virtuosisme instrumental, molt cant en català i en castellà, i molta lluita política, compromís feminista i compromís social ben integrat en un espectacle rodó, que no deixa de sorprendre i no deixa indiferent.