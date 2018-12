Salt reflexionarà sobre «Els marges de Les Bernardes» amb un cicle expositiu

La Casa de Cultura Les Bernardes de Salt va presentar ahir el cicle expositiu Els marges de Les Bernardes, que es podrà veure al llarg del 2019. En aquesta edició, i per tercer any consecutiu, tant el cicle expositiu com les propostes presentades en la programació giren al voltant del concepte marge, molt vinculat a Salt i a la seva realitat urbana i social, i vist com a espai d'oportunitats, com a lloc físic i mental, on tot pot passar.

«En els marges és on passen les coses més interessants», va comentar la consellera de Cultura del Consell Comarcal del Gironès, Maria Mercè Roca, ahir durant la presentació. Per altra banda, el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, va definir el concepte dels marges com a «perifèria, perímetre, vora... que ens permet explorar els límits de l'art i del pensament. Un marc de sacsejada intel·lectual. Un lloc on experimentar, on trencar fronteres i límits».

El cicle d'enguany es basa en sis blocs expositius organitzats per mesos al llarg de l'any 2019. En cada bloc es fan d'una a tres exposicions diferents. El primer s'iniciarà el proper 14 de desembre d'aquest 2018, amb una exposició en què, per primera vegada, es col·labora amb el Museu d'Art de Girona. Es tracta d'una mostra sobre l'artista d'origen jueu Mela Muter, complementària a l'exposició que es pot veure des del passat 24 de novembre al mateix Museu d'Art de Girona, titulada Mela Muter i els artistes polonesos a Catalunya. L'exposició del Museu d'Art explora l'obra pictòrica de l'artista, mentre que la mostra que s'exposarà a Les Bernardes de Salt, titulada Llibertats perdudes, es basarà en la seva vessant més literària i personal, i mostrarà la correspondència que va mantenir amb el poeta Rainer Maria Rilke i l'escriptor i polític Raymond Lefebvre. Coincidint amb aquesta exposició, es publicaran dos llibres, inèdits, amb la correspondència que l'artista va mantenir amb cadascun d'ells.