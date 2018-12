Una ciutat de pa de gingebre per rebre el Nadal a Londres

Una ciutat de pa de gingebre per rebre el Nadal a Londres

Londres acull aquests dies la popular Museum of Architecture's Gingerbread City exhibition, una mostra en la qual diversos arquitectes dissenyen espectaculars ciutats fetes amb pa de gingebre. Les construccions inclouen cases, blocs d'oficines, fites i ponts, així com un cinema, biblioteca, granja, estadi esportiu i jardins botànics, i s'exposen aquests dies al Victoria and Albert Museum (V&A Museum) de la capital britànica, un dels museus dedicats a l'art i el disseny més importants.