Dolera, sobre la polèmica amb Clotet: «S'ha intentat desacreditar el feminisme»

La directora i creadora de la sèrie Déjate llevar, Leticia Dolera, ha trencat el seu silenci sobre la polèmica després que Aina Clotet lamentés que se l'exclogués del rodatge de la sèrie quan va comunicar el seu embaràs. «S'han dit moltes coses sobre mi, però m'ha dolgut especialment veure com s'usava aquesta situació per intentar desacreditar el moviment feminista, tan necessari en la nostra societat, o per qüestionar el meu compromís de diversos anys amb aquest», exposa en una carta que va fer pública ahir. Dolera assegura que s'han pres «moltes decisions feministes» en aquesta sèrie i recorda que en aquesta producció hi ha hagut cinc dones embarassades, dues de les quals apareixen a la ficció.

L'actriu Aina Clotet va lamentar el passat 20 de novembre que se l'exclogués del rodatge del projecte després d'haver comunicat el seu embaràs, al·legant el «cost altíssim» de la pòlissa d'assegurança i per la dificultat de canviar el pla de rodatge, malgrat que Clotet havia ofert sufragar el cost addicional amb el seu salari. «Entenc que una adaptació del rodatge suposava un esforç per a tot l'equip però, com que en el sector audiovisual és habitual adaptar-se a tot tipus d'imprevistos, vaig assumir que la producció d'una sèrie marcadament feminista i que planteja la dificultat de ser dona i mare en aquesta societat, consideraria totes les opcions per no excloure'm només per estar embarassada», va reblar en un comunicat.

Dolera explica ara en una carta que ha trigat dues setmanes a escriure aquestes línies perquè es trobava en la recta final del rodatge de la sèrie i perquè «aquests han estat dies durs» per a ella i la seva família. Dolera recorda que fa gairebé quatre anys va començar a escriure un projecte de sèrie sobre tres dones. A finals de juny van comunicar a Clotet que era seleccionada per un dels papers protagonistes. «Dies després, quan encara no li havíem passat els guions ni havíem fet cap assaig, l'Aina ens va dir que estava embarassada».



Els motius

Dolera explica que va trucar-li per dir-li-ho que, «tot i que veia molt difícil que pogués encarnar el personatge de Cristina estant embarassada de quatre, cinc i sis mesos durant el rodatge», anaven a fer «tots els passos per valorar en profunditat» si podien adaptar-ho a la seva nova situació. Finalment, no va poder ser així perquè segons Dolera el personatge, Cristina, pren la pastilla anticonceptiva perquè no es vol quedar embarassada, té diferents escenes de sexe i mostra el seu cos despullat en diverses ocasions. «En aquest cas, un embaràs era una cosa totalment oposada al personatge de la Cristina». L'actriu també apunta que l'estil visual i narratiu de la sèrie, càmera en mà, els impedia utilitzar una doble de cos del personatge de Clotet i manfiesta que tampoc era possible rodar una sèrie de vuit capítols de 30 minuts fent servir només plans curts.

Finalment, va lamentar que «la falta d'entesa» durant tot aquest procés i «no haver sabut acompanyar millor l'Aina com ella necessitava, ens hagi portat a aquesta situació de tensió i exposició pública».