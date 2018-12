Oumuamua no emet senyals artificials, però el seu origen segueix obert

Científics de l'Institut SETI no han trobat emissions artificials durant la seva campanya d'escolta centrada en l'asteroide interestel·lar Oumuamua, però creuen que encara no es pot tancar el cas. Aquests investigadors especialitzats en buscar senyals intel·ligents no terrestres van utilitzar l'Allen Telescope Array (ATA), entre finals de novembre i principis de desembre, per observar Oumuamua quan estava a uns 273 milions de quilòmetres, o una mica menys que el diàmetre de l'òrbita de la terra.

La intenció era mesurar les transmissions de ràdio artificials que, si es trobessin, serien una forta evidència que aquest objecte no és simplement una roca llançada a l'espai per una interacció aleatòria de profunda gravitatòria que va ocórrer en el seu sistema estel·lar natal. «Buscàvem un senyal que provés que aquest objecte incorpora alguna tecnologia, que tingués un origen artificial», diu Gerry Harp, autor principal d'un article que es publicarà al febrer de 2019 d' Acta Astronàutica. «No trobem aquestes emissions, tot i una recerca bastant delicada. Si bé les nostres observacions no descarten de manera concloent un origen no natural per a Oumuamua, constitueixen dades importants per accedir a la seva possible composició», va indicar.

Després del seu descobriment l'octubre de 2017, Oumuamua va ser objecte d'especulacions populars sobre un possible origen no natural en gran part perquè va recordar a la nau espacial interestel·lar de la novel·la d'Arthur C. Clarke Rendezvous amb Rama. La seva forma altament allargada i el fet que no es va observar com va reforçar aquesta hipòtesi per a alguns, ja que no són característiques dels asteroides i cometes.