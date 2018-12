El bisbe Francesc Pardo nomena els arxiprestes per als propers tres anys

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, va signar el passat 30 de novembre el nomenament dels nous arxiprestes de la diòcesi, que assumeixen el càrrec per a un període de tres anys. La funció d'un arxiprestre és coordinar un conjunt de parròquies, geogràficament properes entre si, per tal de garantir la seva acció pastoral i facilitar així el creixement de les seves comunitats.

D'aquesta manera, Miquel Ramió serà arxipreste de Girona-Salt, Enric Costa s'encarregarà de l'arxiprestat dels Àngels-Llémena, Martirià Brugada assumirà la responsabilitat a Tordera, Joan Soler s'encarregarà del Maresme, Miquel Àngel Ferrés serà arxipreste de l'Alt Empordà interior i Josep Puig serà el responsable de l'Alt Empordà Marina.

Joan Pujol assumeix la responsabilitat a la Costa Brava Centre, Pere Domènech rep l'encàrrec de l'Alt Fluvià, Ramon Pijuan s'encarregarà de Banyoles, Josep M. Castellà serà arxipreste del Ter-Brugent, Jaume Julià serà arxipreste de la Selva i Ramon Alventosa coordinarà la zona de Farners-Montseny. Finalment, Joan Amich, vicari episcopal, assumeix en funcions el servei d'arxipreste del Montgrí-La Bisbal.



Més nomenaments

D'altra banda, el bisbe Pardo també ha signat recentment altres nomenaments: mossèn Rafel Felipe com a professor estable de l'Institut de Ciències Religioses de Girona i Pere Domènech com a rector de Batet i capellà del santuari de la Mare de Déu del Tura d'Olot. A més, també ha nomenat Àngela Blanch i Àngel Renart com a laics amb la missió de dirigir la celebració de la paraula els diumenges i festius en absència de prevere a la parròquia de Llers.