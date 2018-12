L'actor Kevin Hart renuncia a presentar els Oscars per publicar uns tuits homòfobs

Kevin Hart va renunciar ahir a conduir la 91a cerimònia dels Premis Oscar de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques un dia després d'anunciar que seria l'amfitrió. El canvi de plans es deu al fet que han sortit a la llum una sèrie de tuits homòfobs que l'actor i comediant va publicar fa deu anys.

Quan van sortir a la llum els ofensius comentaris de Hart cap a la comunitat LGTB, l'intèrpret es va resistir a demanar disculpes, assegurant que aquesta no és la primera vegada que li passa i que «la gent canvia». «El meu equip em va cridar, 'Déu meu, Kevin, tothom està decebut pels tuits que vas publicar fa anys'», va explicar Hart en un dels vídeos. «Nois, estic a prop dels 40 anys. Si no creieu que la gent canvia, creix, evoluciona a mesura que envelleix, no sé que dir-vos. Si voleu mantenir la gent en una posició on sempre han de justificar el seu passat, feu-ho, però no amb mi».

Hores més tard, Hart va reaparèixer en un altre vídeo on deia que l'Acadèmia li havia donat un ultimàtum: O es disculpava, o buscarien un altre amfitrió. Davant d'això l'humorista va contestar: «Passo de disculpar-me». En menys de dues hores, l'intèrpret va anunciar que ja no seria l'amfitrió de la cerimònia i, finalment, va rectificar i va demanar disculpes.