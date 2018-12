La NASA enregistra per primera vegada el vent de Mart

La sonda espacial InSight de la NASA ha enregistrat per primera vegada en la història el vent de Mart. L'agència espacial nord-americana ha publicat un fragment captat per la sonda en la qual es pot escoltar vibracions del planeta roig. A més, l' InSight ha publicat noves imatges. Les instantànies de l'aparell confirmen que el seu braç robòtic ja està llest per aixecar-se, i a més s'ha pogut comprovar el desplegament d'un dels seus panells solars. L'agència espacial dels EUA va enviar aquesta sonda (que va aterrar el 3 de desembre passat) al planeta roig per estudiar la seva composició interior.