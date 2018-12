Santa Maria de l'advent

Avui o ahir dissabte, en ple temps d'Advent, celebràvem la festa de la Immaculada Concepció de Maria, la plena de gràcia. És una figura senyera en aquest temps d'esperança, pel seu «sí» a l'encarnació de Jesús, i perquè és model en l'espera de Jesús i en el seu acolliment.

En la pregària d'acció de gràcies de la Missa, el prefaci, donem gràcies dient: «A vós que preservàreu la Verge Maria de tota màcula de pecat original, per tal de preparar-vos en ella, enriquida amb la plenitud de la gràcia, una mare digna del vostre fill...».

Per comprendre d'alguna manera i per viure que Maria, mare de Jesús i mare nostra, és la Immaculada, cal parlar del pecat, i molt especialment del que l'Església, seguint la tradició bíblica, ha anomenat «el pecat original». Es tracta de reflexionar sobre «el pecat des dels orígens», malgrat que sovint hi passem de puntetes, perquè no sabem com parlar-ne i explicar, per allò de la poma i dels primers pares, quina culpa en tenim nosaltres.

Què ens vol ensenyar l'autor dels primers capítols del primer llibre de la Bíblia quan parla del paradís, d' Adam i Eva, del fet de no fer cas a Déu menjant una fruita que pensen que els farà més lliures i més feliços?

El papa Benet XVI explicava que és una catequesi per mostrar que tots portem un verí a dintre. Som temptats de creure que Déu limita la nostra llibertat i que serem plenament «humans» quan l'haurem arraconat, quan hem fet el contrari del que ens diu en la seva proposta i quan volem ocupar el seu lloc: «Ser com déus». Aquest és el pecat des del orígens: creure que la plenitud de vida, la felicitat i la realització humana no venen de Déu, sinó de la nostra capacitat i voluntat. El pecat original no indica un pecat personal, sinó la condició humana i la fragilitat de la nostra «llibertat ferida», inclinada a prescindir de Déu i del seu voler.

La festa de la Immaculada ens recorda que Maria fou plena de gràcia i deslliurada d'aquesta situació de pecat que vivim com a persones humanes.

La Immaculada revela que Déu va escollir Maria com a mare del seu Fill i que la va preservar del pecat original, de la inclinació a prescindir d'ell i de rebutjar-lo [...] ( extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).