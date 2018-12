Zuckerberg dona un milió d'euros a un investigador navarrès

Carlos Cruchaga, graduat i doctor en Bioquímica i Biologia Molecular per la Universitat de Navarra, ha obtingut, juntament amb el seu equip de la Universitat de Washington a St. Louis (EUA) 1,05 milions de dòlars procedents de la Fundació del creador de Facebook , Chan Zuckerberg Initiative CZI, per investigar sobre el paper del sistema immune a la malaltia d'Alzheimer. Director científic del McDonnell Genome Institute, l'investigador navarrès treballa des de fa 11 anys als Estats Units estudiant la interacció de diversos gens relacionats amb el sistema immune i, alhora, associats amb un major risc de desenvolupar Alzheimer.

«En un estudi recent, hem identificat el principal regulador dels nivells extracel·lulars d'un gen, el TREM2, que està relacionat amb la resposta del nostre sistema immune, ja que s'expressa en la micròglia, que seria com l'equivalent als glòbuls blancs del cervell. La identificació del gen obre noves vies al coneixement sobre aquesta malaltia, ja que demostra que hi ha processos implicats en ella més enllà de la proteïna beta-amieloide. I en el nostre estudi, a més, identifiquem un altre gen, anomenat MS4A4A, que és part de la via metabòlica del TREM2», explica Cruchaga.

El grup de recerca del doctor està format per investigadors de diferents camps com, per exemple, la bioinformàtica i la neurologia. «El nostre equip, multidisciplinari i translacional, planeja ara utilitzar noves tècniques d'alt rendiment de genòmica, transcriptòmica i proteòmica, juntament amb cèl·lules mares induïbles i dades clíniques, per a descobrir el mecanisme pel qual els dos gens que hem descobert interactuen i com aquesta interacció modula el sistema immune del cervell i el modifica generant un major risc de desenvolupar la malaltia d'Alzheimer», assenyala Carlos Cruchaga.

La fundació Chan Zuckerberg Initiative, creada per l'inventor de Facebook Mark Zuckerberg i la seva dona Priscillia Chan, ha dedicat 9 milions de dòlars a finançar projectes d'investigació orientats a la identificació de noves dianes terapèutiques per a les malalties neurodegeneratives a través de la col·laboració entre clínics, enginyers, biòlegs computacionals, genetistes i biòlegs moleculars. Carlos Cruchaga va fer la seva tesi doctoral en Bioquímica i Biologia Molecular a la Universitat de Navarra. Posteriorment va realitzar una estada postdoctoral al Laboratori de Neurogenètica de la Universitat de Navarra, on va investigar les causes genètiques de les malalties neurodegeneratives, sota la direcció del doctor Pau Pastor. Des de 2007 és investigador i professor de Universitat de Washington a St. Louis.