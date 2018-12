Mira com entra en erupció el volcà Etna

Mira com entra en erupció el volcà Etna

L'erupció del volcà Etna és una de les imatges més espectaculars que es poden veure a Europa.

Aquests darrers dies s'ha pogut veure com d'aquest cim en sortia lava, foc, cendres i deixaven sobretot, de nit, unes imatges espectaculars.

L'explosió per ara no ha suposat cap mal per a la població més propera.

En el següent video de l'Institut Nacional de Vulcanologia d'Itàlia es pot veure una seqüència d'imatges dels darres dies: