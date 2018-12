Denis Mukwege i Nadia Murad reben a Oslo el Nobel de la Pau

El metge Denis Mukwege i l'activista Nadia Murad van rebre ahir a Oslo el Premi Nobel de la Pau 2018. El Comitè Nobel noruec, que els premia «pels seus esforços per acabar amb l'ús de la violència sexual com a arma de guerra», els va fer entrega del guardó, destacant que «la lluita per la justícia» uneix a Mukwege i Murad. La presidenta del comitè noruec, Berit Reiss-Andersen, va remarcar que tots dos guardonats han contribuït de manera «significativa» a combatre crims de guerra «centrant-se en el patiment de les dones a l'Iraq i al Congo, on la violència sexual s'utilitza com una arma».

Denis Mukwege és un reconegut metge congolès que ha tractat milers de pacients víctimes de la violència sexual a la República Democràtica del Congo i Nadia Murad, membre de la minoria Yazidi al nord de l'Iraq i activista, va ser captiva de l'Estat Islàmic i sotmesa repetidament a violacions.

Murad va indicar que ni una sola persona a l'Iraq s'ha enfrontat encara a la Justícia per violar dones i nenes yazidíes. «No hem vist ni un sol indici de justícia en aquest sentit. Necessitem que es faci justícia algun dia», va asseverar abans d'alertar que unes 3.000 dones yazidíes continuen preses.

Mukwege va afirmar que la justícia ha de ser inclosa en qualsevol procés de pau. La Segona Guerra del Congo va acabar el 2003 i es va saldar amb més de 5 milions de morts, però la violència continua sent un problema al República Democràtica del Congo, on les milícies segueixen atacant civils.