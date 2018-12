Remunta el consum de tabac i se situa en xifres de 1997, prèvies a la llei

El consum de tabac a Espanya ha augmentat un 3% en els últims dos anys, que ha provocat que les xifres de fumadors siguin similars a les de 1997, abans que s'aprovés la llei antitabac, un «canvi de tendència» sobre el qual la ministra de Sanitat ha mostrat la seva preocupació. Segons la XII Enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES) 2017-2018, que ofereix la radiografia més completa i exhaustiva del consum de substàncies al país, a més del tabac, les drogues legals més esteses són l'alcohol i els hipnosedants, mentre que entre les il·legals destaca sobretot el cànnabis, seguida de lluny per la cocaïna.

Les dades mostren que un 34% dels espanyols consumeix tabac diàriament, sobretot en paquet, una xifra que el 2015 se situava en el 30,8%. Aquest augment preocupa també per la quantitat de joves que s'ha iniciat en aquest hàbit, de fet, la titular de Sanitat, María Luisa Carcedo, va assenyalar ahir en la presentació de les dades, que un 5% de l'increment experimentat en els últims dos anys està protagonitzat per joves que han començat.

El 2017, el 69,7% de les 21.249 persones d'entre 15 i 64 anys enquestades reconeix haver fumat alguna vegada a la vida, el 40,9% ho ha fet en l'últim any i el 38,8%, en l'últim mes. Encara que Carcedo va destacar que la llei antitabac actual (aprovada el 2005 i endurida el 2010) és una norma «molt avançada», va reconèixer que hi ha àmbits «que requereixen més esforç i millora en la seva aplicació per aconseguir els resultats esperables». Espanya treballa al costat de la resta d'Estats europeus per identificar les mesures més eficaces per prevenir el consum i limitar els seus efectes en el fumador passiu.



L'alcohol, a la baixa

Si bé l'alcohol és la droga legal més consumida a Espanya, ha baixat el nombre de persones que l'ingereix diàriament (del 9,3% al 7,4%, la xifra més baixa de tota la sèrie històrica, que comença el 1995). El 15,1% dels enquestats reconeix haver consumit alcohol en forma d'afartament -cinc o més begudes en prop de dues hores- en els últims 30 dies, dada inferior a la de 2015, que se situava en el 17,9%, però augmenta el nombre de persones que admet haver-se emborratxat en l'últim mes (del 6,5% al 7,1%).

Els hipnosedants (amb o sense recepta) són la tercera substància (11,1% en l'últim any enfront del 12% el 2015). En concret, un 7,5% de la població els ha consumit en l'últim mes, el 5,9% ho fa diàriament i un 1,3%, en l'últim any sense recepta mèdica i és l'única al costat dels analgèsics opiacis l'ús dels quals està més estès entre les dones. Pel que fa a les drogues il·legals, el consum de cànnabis ha augmentat: l'11% s'ha fumat un porro en els últims 12 mesos (9,5% el 2015), el 9,1 en els últims 30 dies (7,3% en 2015) i el 2,1% cada dia en l'últim mes, igual que el 2015.