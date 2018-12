La lleialtat és clau per viure, a «Joc de Trons»

Els personatges de la sèrie de televisió Joc de trons tenen més probabilitats de morir si no canvien de lleialtat, i són homes, segons un article publicat a la revista d'accés obert Injury Epidemiology. Investigadors de la Universitat Macquarie, a Austràlia, van avaluar la mort de tots els personatges importants de la sèrie del canal HBO en set temporades i van trobar que els personatges tenien més probabilitats de sobreviure si canviaven de lleialtat, com Tyrion Lannister, qui canvia la seva lleialtat entre les cases de Lannister i Targaryen, evitant així la mort.

El risc de mort també va ser més gran per als personatges que eren «de naixement de baix bressol» (no un senyor o una dama), en comparació amb els que eren «de naixement d'alt bressol». «El risc de mort és alt entre els personatges de Joc de trons. Al final de la setena temporada, més de la meitat dels personatges havia mort, 186 dels 330 personatges que incloem en aquest estudi, i les morts violentes són les més comuns», assenyala l'autor de l'estudi, Reidar Lystad, epidemiòleg de lesions de l'Institut Australià d'Innovació per a la Salut.

El doctor Lystad afegeix: «Encara que aquestes troballes no són sorprenents per als espectadors habituals, hem identificat diversos factors que poden estar associats amb una millor o pitjor supervivència, el que pot ajudar-nos a especular sobre qui prevaldrà en la temporada final».

Els autors van trobar que la majoria de les morts van ocórrer a Westeros (80,1 per cent), i el lloc més comú de mort va ser a la llar. Les causes més freqüents de mort van ser les lesions (73,7 per cent) i, en particular, les ferides de cap i coll, incloses 13 decapitacions. Només s'han produït dos morts per causes naturals en les set temporades de la ficció: Maester Aemon i Old Nan, que van morir de vellesa. La resta de les morts van ser per cremades (11,8 per cent) o intoxicacions (4,8 per cent). Les circumstàncies més comunes de morts van ser l'assalt (63 per cent), operacions de guerra (24,4 per cent) i execucions legals (5,4 per cent).

La probabilitat de morir dins de la primera hora després de la primera aparició a la pantalla va ser del voltant del 14 per cent. El temps de supervivència dels personatges va oscil·lar entre 11 segons i 57 hores i 15 minuts. El temps mitjà de supervivència es va estimar en 28 hores i 48 minuts.

Els investigadors van recopilar dades sobre la mortalitat i la supervivència de 330 personatges dels 67 episodis. Van registrar dades sobre l'estat sociodemogràfic dels personatges, inclòs el seu sexe, estat social, tipus d'ocupació o la seva afiliació religiosa.