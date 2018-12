Els Roca publiquen «Destil·lant Escòcia», un viatge per la gastronomia escocesa

Els germans Roca publiquen Destil·lant Escòcia (Librooks), un llibre que viatja per la gastronomia escocesa i que és el dinovè volum del Celler de Can Roca. A través de 40 receptes i el relat de cinc viatges, Josep, Joan i Jordi Roca s'endinsen en la cuina d'Escòcia. «Volíem fer una mirada a la cuina del nord i imaginar com seria El Celler de Can Roca si estiguéssim al paral·lel 60», va dir ahir el sommelier d'El Celler de Can Roca, Josep Roca, durant la presentació a la Casa del Llibre a Barcelona. Tal com va dir, han volgut aportar «una mirada diferent que barreja la gastronomia i el llibre de viatges, però que alhora observa la societat d'avui».

«Quan comencem a viatjar a Escòcia ens adonem que allà no hi ha una sensació d'estima per la cuina», va explicar Josep Roca. Pels tres germans, Destil·lant Escòcia és una «oportunitat de retre tribut i també de mostrar una gastronomia que és molt més rica del que els escocesos imaginen i creuen», va comentar. Segons el sommelier, la distància a un territori a vegades dona certa imatge de supèrbia i desconeixement, però gràcies a aquest viatge han vist que hi ha moltes possibilitats en la cuina d'Escòcia.

El mitjà dels germans Roca va voler emfatitzar que en aquest volum hi ha un «respecte absolut» per «la història de la cuina escocesa», el «coneixement» i les «tradicions», i que «no és un llibre altiu», amb un «to exagerat o alliçonador». «Sempre ens ha fet molta vergonya aquesta part d'anar a un altre país i cuinar la seva cuina, per aquesta raó sempre intentem explicar que hi anem a aprendre, no a ensenyar», va afegir Josep Roca.

En el seu periple per terres escoceses els Roca prenen de referència dos llibres de viatge del segle XVIII A Journey to the Western Islands of Scotland, de Samuel Johnson, i The Journal of a Tour to the Hebrides, de James Boswell. El resultat és que Destil·lant Escòcia no és només un llibre de receptes, sinó que s'apropa a la cuina des de la perspectiva del viatger. «Per a mi un llibre només de receptes no té sentit», va dir Josep Roca, que opina que «un cuiner no pot fer només receptes, sinó que ha d'afegir el què, el perquè i el quan». És per això que creu que el llibre pot agradar tant a amants de la cuina, que trobaran receptes per conèixer Escòcia d'una «manera diferent», com a persones que els agradi llegir, que tindran entre les mans un llibre «entretingut».