Queden pocs dies per a la celebració de Nadal. Durant aquests dies l'Església ens recorda la figura senyera de Joan Baptista, el precursor, el qui preparava el seu poble per acollir el Messies, per acollir Jesús. La gent que s'acostava a Joan, després d'escoltar-lo, li preguntava: «Així, doncs, què hem de fer?». Penso que és la mateixa pregunta que ens hem de fer nosaltres per viure el Nadal cristià. Per celebrar de veritat el naixement de Jesús, el Salvador, i acollir-lo de nou avui en la nostra vida, què hem de fer? M'atreveixo a proposar algunes pautes ben concretes.

-Rebre el perdó i la pau de Déu en el sagrament de la penitència. Així com preparem materialment la llar netejant el que calgui per a la festa, amb més raó cal preparar-nos nosaltres reconeixent els fets i actituds que cal que siguin perdonats perquè la pau i la gràcia de Déu habitin en el nostre ésser.

-Pensar en les persones estimades, però també en aquelles que més sofreixen per mancances de béns materials o de béns de l'Esperit. Molts heu previst oferir un signe, un regal, a les persones que estimeu i a les més properes. És una mostra palpable de la vostra estimació i deldesig de felicitat. Però cal pensaren tots aquells que difícilment viuran el Nadal com una festa, per la seva situació personal a causa de la salut, de la solitud, per manca d'aliments, d'habitatge, de treball... Al mateix temps que pensem en la família, cal pensar també en la gent del carrer, del barri o de la ciutat col·laborant generosament en la col·lecta de Càritas o altres propostes solidàries. Les nostres ofrenes ens faran més propers al portal de Betlem.

-Fer el pessebre. Certament és una tradició, però en el nostre temps és signe extern del que celebrem per Nadal, que no és una festa qualsevol, sinó la festa del naixement de Jesús.

Les persones necessitem signes per manifestar les nostres conviccions i creences, i el pessebre és un d'aquests signes, perquè convida a recordar la narració de l'evangeli de Sant Lluc. Alhora, les figures tradicionals, a més de les evangèliques, indiquen que Jesús ha nascut per a tothom. El pessebre també suggereix parlar del naixement [...] ( extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).