Els bisbes diuen que anar a classe de Religió serà «cosa d'herois» amb la Llei Celaá

El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, ha assegurat que assistir a la classe de Religió serà «cosa d'herois» si s'imparteix a primera hora del matí o última de la tarda del divendres i si a més deixa de computar per a la nota mitjana, tal com planteja l'avantprojecte de reforma de la Llei Educativa, que ja es coneix com a «Llei Celaá». Per això, els bisbes no veuen «adequat» que deixi de ser «computable» i proposen una redistribució d'horaris.

«Si la classe de Religió no té una altra classe de suport, si a més es posa a les vuit del matí o a les dues de la tarda d'un divendres, quan els xavals estan desitjant marxar cap a casa, i si a més no té repercussió en l'expedient acadèmic, encara que sigui avaluable, doncs certament apuntar-se a classe de Religió serà una cosa d'herois», ha indicat Argüello.

En aquest sentit, i en relació a la reunió que va mantenir el passat 3 de desembre amb la ministra d'Educació, Isabel Celaá, el portaveu dels bisbes ha defensat que la classe de Religió segueixi sent «computable» per a la nota mitjana. «Nosaltres defensem, perquè ho diuen Acords Església-Estat, que Religió sigui equiparable a les assignatures troncals. En aquest sentit, si l'assignatura deixa de ser computable a aquests efectes, no ens semblaria adequat», ha explicat.

Després de la reunió, Celaá va assegurar que l'Església «entén» que la matèria deixi de ser computable. En canvi, Argüello puntualitza que on va haver-hi acord amb la ministra va ser en què l'assignatura continuï sent «avaluable», però no en l'assumpte de la computabilitat. «És aquí on no estàvem d'acord», ha aclarit.

Així mateix, ha assenyalat que durant la reunió van parlar de la possibilitat de fer «una distribució d'horaris diferent», de manera que tot el contingut de l'assignatura de Religió pugui impartir-se només en un dels dos cursos de Batxillerat.

«Nosaltres dèiem, per exemple, que si tenim classe de Religió a primer i segon de Batxillerat, podríem acceptar tenir-la en un sol curs, però en comptes de tenir en un curs només l'horari de primer, sumar-hi el de primer i segon. Podria ser que no hi hagués Religió a tots els cursos, però que quan n'hi hagi, que es mantingui la càrrega lectiva», suggereix.

D'altra banda, Argüello ha subratllat com a «prioritat» que els sacerdots comuniquin a les autoritats els casos d'abusos dels que tinguin coneixement per una altra via diferent a la confessió, davant del «silenci còmplice» que s'ha pogut donar en alguns casos perquè, tal com ha argumentat, l'ambient «familiar» que es dona entre els membres de l'Església «pot fer dubtar en alguns moments».

«És veritat que moltes vegades el coneixement es pot produir en un àmbit molt similar al familiar, en la mesura que dins de l'Església hi ha aquestes relacions de tipus proper, fratern, i això pot fer en alguns moments dubtar, però crec que en aquest moment en què la sensibilitat de tots és tan gran, i per la gravetat que suposen aquests casos, aquesta diligència en la comunicació dels fets és prioritària», ha indicat.