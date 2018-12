La conquesta de la Lluna per Tintín i l´«Apolo 11», al CosmoCaixa

La carrera espacial i el món del còmic es donen la mà a Barcelona a l'exposició del CosmoCaixa Tintín i la Lluna. 50 anys de la primera missió tripulada, on es mostra l'aventura de l' Apolo 11 el 1969 i com el dibuixant Hergé es va anticipar a la realitat gairebé dues dècades abans. Una reproducció a escala real del mòdul lunar i una altra de la seva secció de comandaments, objectes autèntics i productes d'higiene usats pels astronautes, pantalles interactives que permeten explorar tota la superfície lunar o un dispositiu amb el qual s'experimenta una gravetat sis vegades menor i que simula com es camina per la Lluna són algunes de les peces destacades.