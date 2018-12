Una científica espanyola guanya el premi Raymond Lindeman 2019

Andrea García Bravo, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona, ha estat guardonada amb el premi Raymond L. Lindeman 2019 de l'Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO) pel seu treball sobre el cicle biogeoquímic del mercuri en llacs. El jurat ha reconegut la investigació de Bravo perquè «canvia la visió tradicional del cicle del mercuri demostrant el paper de la composició de la matèria orgànica en l'activitat bacteriana i, en última instància, en les taxes de formació de la seva forma més tòxica, el metilmercuri, als llacs boreals»