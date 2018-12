King Crimson i Underworld oferiran tres concerts al Doctor Music Festival

El Doctor Music Festival (DMF) ha anunciat que els grups britànics King Crimson i Underworld oferiran, «per primera vegada i en exclusiva», tres concerts cadascun en el festival perquè el públic «tingui més oportunitats de veure els xous que els agraden», han informat els organitzadors. El director del festival, Neo Sala, ha explicat que aquesta és una de les iniciatives del festival per «reduir l'ansietat generada entre el públic per la preocupació de perdre's algun dels concerts clau».

Els dos grups confirmats han acollit positivament aquesta innovadora iniciativa, i així ho han fet saber en les seves respectives xarxes socials on el líder de King Crimson, Robert Fripp, ha manifestat que «serà un privilegi actuar tres vegades en un mateix festival», i ha afegit que els temes del concert seran diferents en cadascuna de les actuacions.

Els dos grups anunciats ahir se sumen així al ja confirmat The Smashing Pumpkins com a cap de cartell, i l'avanç del cartell del festival, que se celebrarà entre l'11 i el 14 del mes de juliol de l'any vinent a Escalarre (Pallars Sobirà), es publicarà avui i abraçarà «els noms més representatius de tots els gèneres i èpoques», segons els seus organitzadors.

El festival va celebrar tres edicions en aquest mateix emplaçament entre els anys1996 i 1998, en les quals van actuar artistes de renom i nivell internacional com David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith i Muse, entre d'altres.