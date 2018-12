L'Associació Ramon Casas neix per preservar i divulgar l'obra del modernista

L'expert i galerista Gabriel Pinós ha creat una associació dedicada al llegat de l'exponent del modernisme Ramon Casas amb la finalitat de preservar l'obra i fomentar-ne la divulgació, així com la conservació i protecció. Segons ha explicat la galeria d'art Gothsland, l'anunci de la posada en marxa de l'Associació Ramon Casas coincideix amb la presentació del primer volum del Catàleg Complet dedicat a l'artista, que no va tenir descendència i el llegat pictòric del qual es preserva en diferents museus.

No obstant això, el seu llegat biogràfic i la seva memòria han estat preservats fins ara amb dues branques familiars: els Codina i els Rocamora, per la qual cosa la presidència d'honor recaurà en Jaume Codina, nebot besnet de Casas. «Després de molts anys d'investigació, hem descobert molts fets noticiables i inèdits. D'una banda, hem identificat per primera vegada el famós tàndem d'Els 4 gats», ha ressaltat Pinós, al fil del catàleg.

La publicació reuneix per primera vegada el conjunt d'obres principal fetes durant la seva estada a París amb motiu de l'Exposició Universal del 1900, i publica per primera vegada el conjunt dels 53 cartells publicitaris creats per Casas. L'artista clau en el desenvolupament del Modernisme català està present en més de 30 publicacions dedicades a la seva obra, entre elles un catàleg d'olis que va dur a terme l'especialista Isabel Coll amb més de 670 obres.

La publicació que presenta Pinós és el primer volum del catàleg complet del conjunt de la seva obra, i en aquest treball es cataloguen gairebé un miler d'obres.