El pavelló de Fontajau inicia la transformació en circ sobre gel

Un equip de sis tècnics van desmuntar ahir, peça a peça, el parquet de la pista de bàsquet de Fontajau per posteriorment començar a convertir el pavelló en un circ sobre gel. A la tarda van arribar dos tràilers a Girona amb material de llum i so del circ. Avui serà el torn del muntatge de la pista de gel gegant de més de 400 metres quadrats que requereix 72 hores per a la seva posada a punt. Finalment, dissabte, ja amb l'escenografia muntada i tot el Pavelló decorat per a l'ocasió, arrencaran els assaigs de la nova producció. En total una dotzena d'empreses treballaran per a la transformació del pavelló en circ sobre gel.