Troben onze nous tipus d'aranyes a Espanya, on viuen 1.300 espècies

Biòlegs de la Universitat de Barcelona (UB) han descobert onze noves espècies d'aranya que viuen a la Península Ibèrica i han publicat l'inventari més complet d'aràcnids dels boscos espanyols després d'analitzar 20.539 exemplars de 376 de les més de 1.300 espècies que es coneixen a Espanya. La feina, que publica aquesta setmana la revista Biodiversity Data Journal, l'ha liderat l'Institut d'Investigació de la Biodiversitat (IRBio-UB), que està pendent de fer la descripció taxonòmica de les onze noves espècies descobertes de set famílies diferents.

La investigació l'ha dirigit el professor de Biologia de la UB Miguel Ángel Arnedo i en ella han participat també experts de l'Estació Experimental de Zones Àrides (EEZA-CSIC) i de la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia).

L'equip científic ha estudiat un total 20.539 exemplars de diferents espècies d'aranyes ibèriques -amb 8.521 espècimens adults que corresponen a 190 gèneres, 39 famílies i 376 espècies- a les rouredes dels parcs nacionals d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida), Ordesa i Monte Perdido (Osca), Pics d'Europa (Astúries), Monfragüe (Càceres), Cabañeros (Ciudad Real i Toledo) i Sierra Nevada (Granada).

«Aquests boscos de clima temperat, on abunden espècies arbòries i arbustives de fulla caduca, representen l'hàbitat natural més indicat per estudiar els patrons biogeogràfics de les aranyes a escala peninsular», ha dit Arnedo. Segons el biòleg, el grau de coneixement sobre la distribució geogràfica de les aranyes ibèriques és encara molt reduït per comparació a altres països mediterranis.

«La falta de tradició en estudis d'història natural al país i el menor nombre d'aficionats a l'aracnologia podrien explicar aquestes diferències», exposa Arnedo.