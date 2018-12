Doctor Music Festival confirma The Strokes, Rosalía i The Prodigy

El Doctor Music Festival va revelar ahir una trentena d'artistes del seu cartell, que incorpora una representació de les noves tendències de la mà de Rosalía, Parquet Courts, Greta Van Fleet o Viva Suecia, al costat de propostes atemporals com The Strokes, Primal Scream, The Sisters of Mercy o The Good The Bad and The Queen, i passant per l'electrònica o el «metal», que arriba de la mà de The Prodigy, Richie Hawtin, Sabaton, Opeth o TesseracT.

El cartell, que es coneixerà íntegrament els primers mesos de l'any que ve, també aposta per iniciatives pioneres i inclou l'actuació de The Bizarre World of Frank Zappa, en què l'estrella nord-americana reviurà a Escalarre a través d'un holograma, i Albert Pla, que actuarà al festival acompanyat de Los Sujetadores, una banda creada especialment per a l'ocasió.

El cartell anunciat ahir també inclou les actuacions de Carl Craig, Charlotte de Witte, Damian Lazarus, Chris Robinson Brotherhood, Jaimie Jones, Jimmy Cliff, Mando Diao, Parov Stelar, Sabatn, Tom Walker, The Twilight Sad, el house d'Âme, DJ Tennis i The Voidz. El festival també incorpora grups del panorama musical català amb concerts d'Els Catarres, Doctor Prats, Joan Dausà, La Pegatina, Els Pets, Quimi Portet i Sopa de Cabra.

Doctor Music només havia confirmat fins ahir l'actuació dijous a la nit de l'històric grup The Smashing Pumpkins a l'escenari principal, sumats a la confirmació de tres concerts que oferiran King Crimson i Underworld.