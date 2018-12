Mor als 83 anys Joana Biarnés, la primera dona fotoperiodista professional d'Espanya

Joana Biarnés, considerada la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol, va morir dimecres a la nit als 83 anys a Terrassa després d'un agreujament del seu estat de salut que va derivar en una aturada cardíaca.

Nascuda a Terrassa el 1935, era filla del també fotoperiodista esportiu Joan Biarnés, i al llarg de la seva trajectòria va col·laborar en nombrosos mitjans de comunicació catalans i espanyols.

Biarnés es va convertir en la primera fotoperiodista espanyola a principi dels anys 60 del passat segle contractada per un mitjà de comunicació en entrar al diari Pueblo, on va treballar amb periodistes com Raúl del Pozo, Jesús Hermida, Tico Medina o José Antonio Navas.

Va ser l'única fotoperiodista que va estar prop dels Beatles, va acompanyar Massiel en el festival d'Eurovisió de 1968, va ser la fotògrafa oficial de Raphael durant una dècada i amiga del cantant Joan Manuel Serrat, del director d'orquestra Xavier Cugat, de l'actor Fernando Rey, del torero El Cordobés i de la duquessa d'Alba.

Va fotografiar a més Buñuel, Dalí, Orson Welles, Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Yul Brinner, Jack Lemmon, Clint Eastwood, Roman Polanski o Lola Flores, entre molts altres.

Fa dos anys els retrats d'aquests personatges van desfilar per l'exposició Joana Biarnés. A contracorrent, que va passar per Madrid, Saragossa i Barcelona.

La seva feina va quedar també reflectida al llibre Joana Biarnés. Disparant amb el cor, una publicació antològica i biogràfica que resumeix la trajectòria d'aquesta dona, que va nedar a contracorrent en un món d'homes, va vèncer els prejudicis i va immortalitzar grans personatges.

Durant la presentació de l'exposició al Palau Robert de Barcelona, a l'octubre del 2017, la fotògrafa va considerar que les seves imatges tenen «la mirada femenina que tenen les dones fotògrafes i que és diferent de la dels homes».



Invasió sensacionalista

Biarnés va abandonar la fotografia el 1985, «d'un dia per l'altre», en sentir-se desencantada perquè la premsa sensacionalista ho envaïa tot, segons va explicar en el mateix acte. «Malgrat el seu innegable talent, sempre va destacar per la seva humilitat», subratllen en un comunicat la família i amics de Joana Biarnés.