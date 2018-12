Les sardanes nadalenques formen part del costumari

Ja sabem que és tòpic que per aquestes dates parlem del Nadal. La festa entranyable, replena de tradicions i bona voluntat. Una diada en què tots ens desitgem alegria i benestar.

Per les cases, sembla que cada cop menys, s'instal·la el pessebre, amb la cova, les seves figueretes, els reis que apareixen al cap damunt de la muntanya, la missa del gall, cançons tradicionals, la representació dels pastorets, el tió... Josefina Roma, professora emèrita d'Antropologia a la UB, explica que «els avantpassats el que feien és prendre la part espiritual dels aliments, i l'altra part que quedava se la menjaven els nens. Aquest és l'origen d'aquests regals per als nens».

Amb el cristianisme desapareix el culte dels avantpassats, la tradició evoluciona i el tió es converteix en una festa infantil del dia de Nadal. Fins fa pocs anys, però, el tió encara es cremava de Nadal a Cap d'Any i la cendra es llançava al camp. Picar el tió pot venir d'un antic ritual per fer despertar la natura el dia del solstici d'hivern. Antigament era costum que presidís la cerimònia el més vell de la casa, que a vegades beneïa el tió amb vi. El tió era un tros de soca sense cara ni barretina i amb algun forat amagat. Abans de fer-lo cagar, els infants anaven a resar un parenostre en una altra habitació. Amb la laïcitat, aquest costum ha canviat, i molt, i a moltes cases els nens remullen el bastó amb què piquen el tió o l'escalfen al forn o al radiador.

Les sardanes, amb temes nadalencs també formen part d'aquest costumari, així diversos compositors han escrit obres dedicades a aquestes festes, sobretot pel que fa uns anys a Olot, amb motiu de la celebració d'una trobada de pessebristes d'arreu del món, s'edités un CD de sardanes i música de cobla relacionats amb el Nadal.



La sardana de l'any.

concert final al Liceu



Ja es poden comprar les entrades pel Concert-Final de la 30a edició del concurs La Sardana de l'Any, que se celebrarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona el proper diumenge 12 de maig. Es poden comprar a través de la pàgina electrònica específica del Liceu, o a les taquilles del colós de la Rambla. Les entrades estan disponibles a partir de 18 ?, amb diversos trams de preus segons la ubicació del seient al Liceu.

Per commemorar la xifra rodona de les 30 edicions, el certamen es vestirà de gala amb la celebració del Concert-Final al teatre d'òpera més important de Catalunya. Començarà a les 17.30 h. i, excepcionalment, serà en diumenge, en concret, el 12 de maig. La proposta inclou, com sempre, una 1a part amb la interpretació de les 10 sardanes finalistes, i una 2a en format concert. Enguany serà amb el grup Port Bo, la soprano Indira Ferrer i la Polifònica de Puig-Reig, acompanyats de les cobles Mediterrània, Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i Montgrins. Aquest concert evocarà espais nostrats com Queralt, Cadaqués o la Costa Brava, al ritme de la sardana, però també de l'havanera. I en en el marc del Liceu, també s'hi interpretarà música de Beethoven o Mascagni, entre d'altres.

A més a més, diumenge al matí, per fer la jornada més completa des del punt de vista sardanista, hi haurà una ballada doble a la plaça de la Catedral, amb les cobles Mediterrània i Lluïsos. En aquest sentit, Viatges Fent Camí ofereix l'oferta d'un dinar de germanor al costat de la Catedral a un preu de 33 ? per persona. Es poden reservar places a través del telèfon de l'agència (93 140 29 63) o al seu correu electrònic (viatges@fentcami.cat).

La Sardana de l'Any compta amb una 1a fase de votació entre les 45 sardanes seleccionades que finalitzarà el cap de setmana del dissabte 12 i diumenge 13 de gener de 2019. Les 2 Repesques seran els caps de setmana del dissabte 26 i diumenge 27 de gener de 2019 i del dissabte 2 i diumenge 3 de febrer de 2019. Les Semifinals començaran el cap de setmana del dissabte 16 i diumenge 17 de febrer de 2019, i s'acabaran el del dissabte 13 i diumenge 14 d'abril.

Les votacions per triar les 10 finalistes al Premi Popular són com sempre possibles a través de 3 vies, excloent-se entre elles. O bé es vota a través del contestador de la Confederació Sardanista de Catalunya (93 319 76 37), o bé a través de la pàgina www.lsda.cat o bé a través de les emissores col·laboradores.



Prats de Molló



L'Ajuntament de Prats de Molló La Presta ha convocat la 2a edició del concurs de composició de sardanes balladores, amb data límit per enviar els originals fins el dilluns 6 de maig de 2019, a les 17:00 h.

Al concurs s'hi poden presentar tots els compositors que ho desitgin, amb 1 única sardana, de tema lliure. Han de ser obres originals i inèdites, i no es poden haver interpretat abans en públic, ni haver estat premiades a cap altre concurs.

Cal presentar-les instrumentades per a cobla d'11 instruments i cal enviar 2 partitures completes, amb reducció a 2 o 3 pentagrames a la seva part inferior. També es pot afegir, opcionalment, un suport d'àudio, amb 2 jocs de particel·les.

A l'obra presentada cal fer-hi constar el títol de la composició, però no el de l'autor. En un sobre a part, tancat, hi haurà una targeta amb el títol de l'obra, el nom i cognoms del compositor i les dades de contacte (telèfon, adreça física i electrònica).

Les composicions s'han d'enviar a Office de Tourisme de Prats de Molló ó la Presta, Place le Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste. Al sobre, cal fer-hi constar «2n Concurs de Composició de Sardanes Balladores de la vila de Prats de Molló La Presta».

Un jurat de reconegut prestigi, la composició del qual es donarà a conèixer en el seu moment, seleccionarà durant el mes de maig les 6 sardanes finalistes. Aquestes obres s'interpretaran a una ballada el diumenge 16 de juny de 2019, a les 15.00 h a la població rossellonesa. En aquest esdeveniment es divulgaran els títols de les obres, però no els compositors, de manera que les votacions dels participants no es veuran influïdes per cap nom.

Hi haurà premis per a les 3 sardanes més votades. Les seves dotacions són 1.500 ? per al 1r; 1.000 ? per al 2n i 500 ? per al 3r. A la 1a edició el guanyador va ser Jordi Paulí, seguit de Lilian Perez i David Pigassou.



Ajudes per discografia



La Confederació Sardanista de Catalunya activa un any més ajudes per a l'edició de discs nous de sardanes i música per a cobla. La convocatòria és per noves gravacions que es publiquin el 2019 i per aspirar-hi cal enviar la petició a través de l'imprès específic al correu electrònic de la secretaria de la Confederació Sardanista de Catalunya (info@confsardanista.cat). Aquest document es pot demanar també a través d'aquest correu electrònic.

Les ajudes es destinen a entitats i/o cobles, prioritàriament sòcies de la Confederació Sardanista de Catalunya, «que promocionin l'edició de nou material discogràfic de temàtica sardanista». La Confederació Sardanista de Catalunya aporta una ajuda de 400 ? a l'impulsor del disc, fins que el pressupost anual assignat s'esgoti. Habitualment els darrers anys ha cobert una vintena de nous enregistraments. En contrapartida, el receptor de l'ajuda es compromet a lliurar 70 exemplars del nou disc, que la Confederació Sardanista de Catalunya remetrà als informadors sardanistes associats perquè en facin difusió a través dels mitjans en què participin. Els discs que rebin aquesta ajuda inseriran el logotip de la Confederació Sardanista de Catalunya.