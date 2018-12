Breda clou els actes del 950è aniversari de la consagració del monestir

El monestir de Sant Salvador de Breda va celebrar el passat 15 de desembre els actes finals de la commemoració del seu 950è aniversari. L'objectiu de la celebració, que va arrencar el 20 d'octubre, és promocionar el monestir, que està en fase de restauració.

La jornada de celebració de l'efemèride va constar de dos actes. El primer va ser un d'institucional, que va tenir lloc a les dotze del migdia a l'església del monestir de Sant Salvador, i un altre de cultural, que es va fer al Cercle Bredenc, amb un concert a càrrec de l'Orfeó Català.

L'acte institucional del migdia, amb celebració religiosa inclosa, va comptar amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo; el pare abat del monestir de Montserrat, Josep Maria Soler; el diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps; la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Elsa Ibar, i l'alcalde de Breda, Dídac Manresa.

El diputat Jordi Camps va destacar que «la rehabilitació de l'església és un exemple més dels bons resultats que s'aconsegueixen quan diverses administracions i institucions treballen juntes amb un objectiu comú». «Per sentir-nos orgullosos del nostre passat, cal conèixer-lo, valorar-lo i defensar-lo», va afegir.

Camps també va recordar que «els últims anys la Diputació de Girona ha subvencionat –des del Servei de Monuments– amb 92.600 euros diverses intervencions i obres de rehabilitació de l'església de Santa Maria de Breda, també coneguda com l'església del monestir de Sant Salvador».



Bé d'Interès Nacional

El conjunt del monestir de Sant Salvador està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. Els dos únics elements romànics que es conserven de l'edifici original són el campanar i l'ala nord del claustre. Des de la parròquia de Breda es va crear la comissió per a l'organització d'aquest 950è aniversari de la consagració de l'església del monestir, a través de la qual s'han organitzat visites guiades, actes culturals i lúdics com ara representacions teatrals o concerts musicals. Tot, per aprofitar l'empenta de la commemoració per generar més recursos i continuar les obres de restauració.