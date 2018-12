Queixes de l'Islam per la falta de llibertat religiosa

Els musulmans espanyols van constatar durant l'any passat «limitacions» al seu dret a la llibertat religiosa en col·legis i casernes militars, a l'hora de fer enterraments, obrir una mesquita o usar el nicab, segons es desprèn de l'Informe anual 2017 sobre la situació del ciutadà musulmà i la islamofòbia a Espanya, elaborat per la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya (UCIDE) i l'Observatori Andalusí.

En concret, l'informe assenyala que els fills de musulmans «continuen sense tenir els mateixos drets que els seus companys de classe catòlics en els col·legis i instituts públics i concertats».



Només 61 professors a l'Estat

En concret, de les dades es desprèn que hi ha 61 professors contractats a tot Espanya per a tot l'alumnat musulmà, que calculen que ascendeix a 308.767 nens i joves; i afegeixen que «molts» centres no ofereixen l'ensenyament religiós islàmic.

«Els pocs professors de religió no catòlica contractats són un mínim per aparentar llibertat religiosa, però en absolut pensat per a cobrir la demanda per algunes administracions educatives», subratllen els autors de l'estudi.

Sobre l'assistència religiosa a militars, el document posa de manifest que hi ha militars musulmans que han de resar amagats «per por a les conseqüències».