La RAE inclou en el seu diccionari paraules com «selfi», «meme» o «viagra»

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) va presentar ahir les novetats del diccionari digital, que recull paraules com «selfi», «autofoto», «meme», «viagra», «escrache» o «sororidad». La RAE també ha acceptat un canvi en l'accepció de «maltratar», incloent per primera vegada els animals a la definició d'aquesta acció. Així mateix, destaquen entre els canvis del diccionari digital una nova accepció de «feminicidio», que passa a ser l'«assassinat d'una dona a mans d'un home per masclisme o misogínia». Tal com va aclarir el director de l'acadèmia en funcions, Darío Villanueva, la novetat és que «ara es fa referència a l'acció d'un home».

Entre les novetats, també inclouen altres paraules noves com per exemple «viralizar», «ciberarte» o «ISO», a més de noves accepcions per a altres com «todólogo» -en aquest cas, despectiva- o «humo» -per a alguna cosa «sense gaire rellevància.