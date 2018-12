Caribbean acull un concert llatí nadalenc

La discoteca Caribbean de Girona acollirà demà un concert nadalenc per portar alegria a la nombrosa comunitat llatina que resideix a Girona, a la qual de ben segur aquests dies se li fa encara més difícil la llunyania amb els seus éssers estimats. A partir de les onze de la nit i en horari previ al de discoteca, diversos artistes llatins que resideixen a la demarcació de Girona pujaran a l'escenari per celebrar el Nadal d'una manera diferent i escalfar la temperatura, normalment gèlida en aquestes dates.

Com a caps de cartell hi haurà el grup hondureny-argentí Bye-Past, ja amb una experiència de sis anys als escenaris gironins, principalment com a teloners d'importants artistes i grups hondurenys com Pilo Tejeda, Kazzabe o els Silver Star. Aquest grup també va ser present a la multitudinària celebració del Dia de la Independència d'Hondures a Barcelona el passat setembre.

El rock dels Bye Past es veurà acompanyat d'un gènere molt apreciat per la comunitat llatinoamericana, el de les ranxeres, que anirà a càrrec dels artistes Daviccho, que també ha participat en diverses celebracions de la comunitat llatinoamericana, i Ana Figueroa. El gènere urbà també hi estarà present, en aquest cas, a través del jove Oustin Romero.