Festes de Nadal amb música al CaixaForum Girona amb The Gourmets Vocal Quartet

CaixaForum Girona proposa unes festes de Nadal amb una programació amb un espectacle musical, tallers, i visites comentades a les exposicions.

De la programació, destaca el concert de gospel i soul de The Gourmets Vocal Quartet, aquest proper divendres, dia 28 (17.30h), i l'exposició Explora calidoscopis, que es podrà descobrir de la mà d'un taller per als més petits.

Els visitants del centre cultural també podran conèixer l'exposició Ramón Pichot. D'Els quatre gats a la Maison Rose i el Bosc de llet, a partir de visites comentades.

Una agenda molt especial durant els últims dies de desembre i inici de gener, coincidint amb les vacances escolars i pensant en activitats adreçades a un públic familiar que estimularan la creativitat i la curiositat dels més petits de la casa i serviran per gaudir i aprendre també als adults.

Les veus del quartet The Gourmets portaran a sobre l'escenari un concert ple de cançons amb arrel espiritual negra. Amb una formació a l'estil jubilee quartet, el grup compta amb quatre veus solistes (tenor, contratenor, baríton i baix profund) perfectament harmonitzades que oferiran un concert de soul i gospel, «intimista i elegant».

Les influències d'aquest grup vocal es troben en formacions com The Golden Gate Quartet, The Dixie Hummingbirds o Sam Cooke & The Soul Stirrers. The Gourmets va presentar el seu primer treball d'estudi l'any 2016 sota el títol Freedom Songs i des de llavors han actuat als principals escenaris d'arreu del país.



Descobrir el calidoscopi

D'altra banda, a Explora calidoscopis. Visions Geomètriques, es convida el visitant a sorprendre's amb l'explosió de màgia, llums i colors creada a partir d'imatges dinàmiques i harmòniques fetes amb formes geomètriques que s'aconsegueixen manipulant diversos elements.

«El resultat és una bellesa efímera, ja que les imatges obtingudes dins dels prismes fruit dels jocs de miralls no es poden guardar», indica el CaixaForum.