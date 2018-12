La rehabilitació del Palau Reial de Barcelona afronta la recta final

Els treballs de rehabilitació de la façana del Palau Reial Major a la plaça del Rei de Barcelona, que correspon a l'exterior del saló del Tinell, amb una durada de tres mesos, contemplen dues actuacions complementàries i està previst que finalitzin passades les festes de Nadal.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut de Cultura de Barcelona, està duent a terme les tasques de rehabilitació, que han consistit en treballs de neteja i rehabilitació completa de la façana, incloent totes les cares dels contraforts i la part inferior de les voltes de la galeria superior, ha informat el consistori en un comunicat difós ahir.

L'actuació no inclou el volum de la torre del Rei Martín i aquestes obres, amb un pressupost de 120.000 euros, s'han fet després de constatar l'existència de nombroses àrees amb patologies, bé per restes d'actuacions anteriors no respectuoses amb el caràcter de l'edifici, o bé per una deterioració generalitzada a causa de l'acció dels agents atmosfèrics i la contaminació ambiental, tant dels carreus de pedra de Montjuïc, com de les juntes entre les peces.

A més, s'està executant una actuació preventiva del reforç metàl·lic intern del contrafort 3, seguint el mateix model de reparació dels reforços dels altres dos contraforts que ja es van executar en el seu moment.

Les obres de verificació i reparació del contrafort 3 s'executen davant el trencament sofert al maig del 2014 en el sistema de tirants metàl·lics de reforç del contrafort 1 que, des dels anys 70, discorre ocult dins del forjat del paviment del Saló del Tinell.

Aquests reforços es van executar en el seu moment davant el moviment d'obertura dels pòrtics a causa del buidatge d'edificacions adjacents que es va dur a terme al pati del Verger, entre el Museu d'Història i el Museu Marès. Atès que, durant els treballs de verificació del contrafort 2, es va constatar que aquest també presentava patologies, es va decidir, de manera preventiva, intervenir també en el contrafort 3.