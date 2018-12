El gitano nascut a Barcelona amb ànima cubana

Ramon Calabuch Batista, més conegut com a Moncho, mort ahir a Mataró als 78 anys, va dedicar la vida a la música i més concretament al bolero, un gènere que va abraçar en l'adolescència i del qual mai es va separar, malgrat que el seu origen gitano va ser un obstacle als seus inicis.

Moncho, el rei gitano del bolero, va néixer al barri de Gràcia el 26 de juliol de 1940 en una família de músics que cantaven flamenc i rumba catalana.

Amb 15 anys va presenciar un concert de Lorenzo González a la plaça del Diamant del seu barri i va quedar profundament impactat per la manera de cantar del veneçolà.

A partir d'aquell moment va començar a escoltar Lucho Gatica i tots els grans del bolero. Amb 16 anys va aconseguir el seu primer contracte amb el conjunt Ramón Evaristo i Orquestra Antillana, amb el qual va contactar a la Plaça del Raspall durant les famoses festes del barri de Gràcia.

Des dels seus inicis, Moncho es va interessar pel bolero antillà i es va esforçar a aprendre aquest estil musical, malgrat que existien certs prejudicis sobre el fet que un gitano fos capaç de cantar boleros a la manera caribenya.

A mitjan anys 70, el seu somni es va fer realitat i va viatjar a Cuba, al Festival de Varadero, amb Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute i Ana Belén.

A partir d'aquí la seva popularitat va anar en ascens i un dels seus més grans èxits va ser Llévatela, que Armando Manzanero va compondre especialment per a ell, encara que també van ser molt famoses les seves interpretacions de Bravo, El tiempo que te quede libre, Amor, no fumes en la cama, Soy, Olvido y camino, Per tu mirada, Conversaciones en tiempos de bolero, Historias de amor i Sábanas de seda.

La seva versió de Házmelo otra vez va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Jamón, Jamón, de Bigas Luna i Joan Manuel Serrat va compondre per a Moncho Massa per mi, que va incloure a Paraules d'amor, el seu primer disc en català.

L'apartat de temes a duo i col·laboracions és ampli i inclou artistes com Mayte Martín, Dyango, Eliades Ochoa, Ketama, Joan Isaac, Nina, Alejandro Sanz, Miguel Poveda, Diego el Cigala, Lolita, Niña Pastori, Tomatito, Montse Cortés o Jorge Pardo. Va gravar 34 discos i va treballar per a artistes tan famosos com Mari Trini, Joan Baptista Humet, Pasión Vega, Sergio Dalma, Lolita, Mecano o Camarón de la Isla.