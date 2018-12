Madrid acull la Trobada anual de la comunitat Taizé amb joves d´arreu del món

La 41a trobada europea de joves organitzada per la comunitat de Taizé, a Madrid, reuneix des d'ahir milers de joves vinguts d'arreu del món en la nova etapa del «Pelegrinatge de Confiança a través de la Terra», iniciada pel germà Roger, fundador de Taizé, a finals dels anys 70.

«Vivim en una època complicada en què els problemes només se solucionaran si treballem units. Els joves ja no volen simplement seguir una tradició, volen trobar una convicció personal. Aquesta font de confiança per a nosaltres és Déu», va explicar dimecres a Madrid el Prior de la Comunitat Taizé, Alois Loeser.



Tres vegades a Barcelona

Les dues últimes trobades anuals es van realitzar a les ciutats de Basilea (2017) i Riga (2016). Fins ara, Taizé mai havia organitzat aquest esdeveniment a Madrid. No obstant això, s'han fet altres trobades similars a Barcelona (el 1979, 1985 i 2000), així com a Lisboa (2004) i València (2015). Aquesta vegada, més de 170 parròquies de la ciutat acolliran els joves, així com nombroses famílies.

Com cada any, els joves que participen en la trobada europea de Taizé arribaran des de tot Europa: Polònia (3.500), Ucraïna (2.000), Croàcia (1.300), França (1.100), Itàlia (1.050), Alemanya (750) i Portugal (600).

La trobada va començar ahir amb un sopar i una oració al Pavelló número 4 de la Fira d'Ifema de Madrid. Al llarg dels propers dies, els joves distribuiran xocolata calenta al centre de la ciutat i realitzaran tallers sobre el tema de la fe, la vida interior, el compromís social o la creació artística. Així mateix, es reuniran per a l'oració a les esglésies del centre de Madrid i participaran en les celebracions habituals a les parròquies i les comunitats d'acollida on celebraran una «festa dels pobles».

Les oracions comunes es fan simultàniament avui i el 31 de desembre, a la 1 del migdia, en deu esglésies del centre de la ciutat: la Catedral de l'Almudena, Sant Francisco el Gran, Santa Teresa i Sant Josep, Sant Isidre, Basílica Pontificada de Sant Miquel , Sant Gaietà, Sant Ginés d'Arlés, Santa Creu, Mare de Déu del Carme i Sant Lluís, Sant Andreu i Sant Sebastià. A més les oracions dels dies 28 al 31 seran a les 19.30 hores a Ifema.