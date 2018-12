Viu el nadal amb Jesús

Aquest diumenge després de Nadal celebrem la festa de la Sagrada Família i, el dimarts, el primer dia del nou any, 2019. Pensant en les dues celebracions, he desitjat i demanat un bon any amb la família.

El dia 1, amb paraules, amb signes d'afecte, amb aliments, amb algun regal... manifestarem el desig d'un any nou bo i feliç. Com aconseguir que els desitjos manifestats es compleixin? No ho aconseguirem només pel fet de formular-los amb una copa de cava a les mans [...]. No ho aconseguirem fiant-nos de la sort. No ho aconseguirem si només pensem en nosaltres i prescindim dels altres. No ho aconseguirem si no acceptem la nostra condició humana de feblesa i limitació, sotmesos al fracàs, al dolor, al mal. Ho aconseguirem si prescindim de Déu? Per això s'escau la benedicció que els sacerdots oferien al poble d'Israel en l'inici d'un nou any: «Que el senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor et faci veure la claror de la teva mirada i s'apiadi de tu; que el senyor giri cap a tu la mirada i et doni la pau». Només comptant amb Déu, amb la seva benedicció, amb el seu amor que perdona i ens enforteix per estimar sempre; amb la seva llum i pau podem afrontar un nou any, una nova oportunitat, fent experiència dels desigs d'aquest dies: ser més feliç i fer més feliç.

El millor regal que avui podem oferir a la família és la pregària. [...] Gràcies, Senyor, per la família, en la qual hem nascut, ens hem fet grans, hem estat acollits, alimentats, ajudats, corregits, orientats, adreçats, aixoplugats i estimats. Gràcies, Senyor, perquè gràcies a l'amor dels pares, germans, avis i altres familiars hem crescut embolcallats pel vostre Amor de Pare. Gràcies, Senyor, perquè els pares volgueren que no només els tinguéssim a ells com a pares, sinó que Vós fóssiu, en veritat, Pare nostre, i Jesús el germà gran, per sempre units a Ell; i rebéssim el sant Esperit en el sagrament del baptisme. Pels esposos, pare i mare, que s'estimin sempre, que els anys de matrimoni signifiquin un solatge que enforteixi la seva comunicació, ajuda mútua i donació. Pels fills. Són, alhora, els vostres fills, Senyor; que se sentin estimats pels pares amb tendresa i, alhora, rebin l'orientació i la correcció paternals. Que siguin més rics en afecte i educació que en objectes i regals. Pels avis.