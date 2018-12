La tradició és avantguarda al llibre de Paco Pérez i S. Garcia, «Cocottes. Cazuelas y cacerolas»

La tradició és avantguarda i la cuina casolana resulta funcional i pràctica al llibre Cocottes. Cazuelas y cacerolas, presentat ahir a la Llibreria Geli de Girona, amb la presència dels dos autors, Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, que assumeix el receptari, i Salvador Garcia-Arbós, gastrònom i periodista, autor dels textos. La presentació va anar a càrrec del gironí Abraham Simon, que va dir que Pérez aporta «precisió".

Paco Pérez, que ha sumat recentment la sisena estrella de la guia Michelín, ha volgut participar al llibre després de constatar que s'ha perdut una mica el cuinar a casa, i que sovint busquem excuses, com que cuinar és embrutir. Per això proposa unes receptes que es poden elaborar dins una sola cassola, «unes receptes molt senzilles per fer-les a casa, que al cap i a la fi és el que persegueix el llibre, que es torni a cuinar a casa, que és molt maco».

Com exposa Salvador Garcia, la cocotte és una cassola maca, a diferència de la cassola catalana, que és més pràctica. Però la cocotte aguanta millor les temperatures, té una cocció diferent que funciona molt bé per fer aquestes elaboracions de guisats.

Aquest és el primer d'una sèrie de llibres previstos que pretenen, entre altres objectius, afavorir que la gent torni a cuinar a casa.

«És molt important cuidar-se, i quan cuines t'estàs estimant, i penso que això forma part de la nostra cultura», diu Pérez.