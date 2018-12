La nadala «Santa Nit» compleix dos segles de vida

No volíem acabar l'any 2018 sense fer un comentari sobre l'origen de la nadala Santa Nit que acaba de complir dos segles de vida. Tanmateix, i aprofitant l'efemèride, i com a anècdota, recordar als gironins el fet més que probable, que la seva primera interpretació a l'Estat espanyol va tenir lloc a la Catedral de Girona.

Avui, tot i les llegendes que s'han escrit sobre la seva autoria i evolució, pràcticament tothom coneix l'origen d'aquest famós villancet. La cançó és coneguda amb diferents noms en funció de cada país, però els més populars i propers a nosaltres són: Stille Nacht, heilige nacht, Silent Night, Noche de paz, noche de amor i Santa nit.

La lletra de la popular nadala es considera austríaca, tot i que originàriament va ser escrita el 1816 pel jove sacerdot Joseph Mohr a la parròquia de Santa Maria (Mariapfarr), la mateixa que dos anys després, el 1818, la va musicar el mestre d'escola i organista Franz Xaver Gruber, per a dues veus i acompanyament de guitarra.

La nadala i la ciutat de Girona

L'arribada de la nadala a Girona va ser de forma fortuïta després de més d'un segle de la seva estrena el 24 de desembre de 1818 a l'església de Sant Nicolàs (Nikolauskirche) d'Oberndorf, a prop de Salzburg. La descoberta la va fer el mestre Francesc Civil al suplement musical d'una revista italiana l'any 1933, incorporant-la des d'aquest mateix any al seu repertori nadalenc a l'orgue de la Catedral de Girona. Tal com assenyala el periodista gironí J. Vila a La Vanguardia Española de 14-XII-1966, la interpretació de la famosa melodia va passar desapercebuda per la majoria dels fidels gironins, però no pel mestre Civil, que gaudia interpretant-la per la seva bellesa i possibilitats d'improvisació.

Des dels mateixos anys de la Guerra Civil espanyola, i sobretot durant les dècades de 1940 i 1950, el villancet ja va quedar consolidat en irrompre al nostre país en forma d'allau, i Francesc Civil va aprofitar que fer-ne un arranjament per a coral a quatre veus femenines amb una lletra que ell mateix va traduir de la partitura italiana i que va batejar amb el nom de Noche tranquila, sacro misterio.

Anys després, el mateix Civil va compondre unes variacions per a quatre veus blanques i un solo a petició de l'escolania de Montserrat, en català, i amb un acompanyament d'arpa i violí solista. L'adaptació de l'obra va resultar d'una gran qualitat i sensibilitat i es va enregistrar en un disc dins d'un conjunt de nadales populars acompanyades d'orquestra simfònica i cantades per la pròpia escolania. El disc, amb el nom d' El Nostre Nadal, tracta de forma cíclica la celebració del misteri del naixement.



«Santa Nit» a la història

Durant els dos segles de la seva existència, la cançó ha passat per diferents episodis històrics i curiosos, com el que en la Treva de Nadal de 1914, la cantessin simultàniament soldats de l'imperi alemany i de l'imperi britànic, en ser l'única cançó nadalenca coneguda pels dos fronts.

Es pot contemplar el manuscrit de Mohr de 1820 al Museu Carolino Augusteum de Salzburg, i al museu d'Oberndorf, que es troba al costat mateix de la capella «Stille - Nacht - Gedächtniskapelle» (Capella Memorial Noche de Paz) hi ha tota mena de documentació i records de tan emblemàtica cançó que atrau turistes de tot el món, especialment durant el mes de desembre.

Poc després de la seva creació, Santa Nit ha esdevingut una cançó universal, traduïda a més de 300 idiomes i dialectes. La seva lletra, però especialment la senzillesa de la seva melodia i harmonia, fan que any rere any, quan s'escolten aquestes notes i aquests acords, inspirin a la humanitat sencera, una millor convivència entre les persones, a la generositat i a l'esperança de la pau en el món. No en va, l'any 2011 la Unesco la va declarar Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.